MDR 23:35 bis 01:10 Historienfilm Boxhagener Platz D, F 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1968 in Ostberlin: Studentenunruhen und sexuelle Revolution im Westen, Panzer in Prag. Und auf dem Boxhagener Platz erleben Oma Otti und ihr zwölfjähriger Enkel Holger ihre ganz eigenen Abenteuer. Otti hat schon fünf Ehemänner ins Grab gebracht und dem sechsten geht es auch nicht mehr so gut, als ihr Altnazi Fisch-Winkler und der ehemalige Spartakuskämpfer Karl Wegner Avancen machen. Otti verliebt sich in Karl und plötzlich ist Fisch-Winkler tot. Holger wird zum Hobbydetektiv und lernt dabei einiges über die Liebe, die 68er Revolte und wie man mit "revolutionären" Geheimnissen Frauen rumkriegt. Bis Holger einen Fehler begeht, der ausgerechnet Karl in Gefahr bringt. Trockener Humor, Melancholie und Berliner Charme - mit diesen Zutaten wirft "Boxhagener Platz" einen Blick zurück auf die 60er Jahre. Und auf eine wunderbare Liebesgeschichte zwischen einer friedhofs- und kochbegeisterten älteren Dame und einem eleganten Ex-Spartakisten. Der Film ist eine Liebeserklärung an die Stadt Berlin, an den kleinen Kosmos Boxhagener Platz und seine Bewohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gudrun Ritter (Oma Otti) Michael Gwisdek (Karl Wegner) Samuel Schneider (Holger) Meret Becker (Renate) Jürgen Vogel (Klaus-Dieter) Milan Peschel (Bodo) Horst Krause (Fisch-Winkler) Originaltitel: Berlin, Boxhagener Platz Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Torsten Schulz, Matti Geschonneck Kamera: Martin Langer Musik: Florian Tessloff Altersempfehlung: ab 6