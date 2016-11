MDR 21:00 bis 21:45 Magazin Hauptsache gesund extra Kommen Schwester Agnes und die Polikliniken zurück? Kommen Schwester Agnes und die Polikliniken zurück? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Schwester Agnes" fährt wieder durch Ostdeutschland. Genauer gesagt die realen Nachfolgerinnen der DDR-Filmheldin. Und auch Polikliniken bieten Patienten wieder ambulante Versorgung unter einem Dach an. Ab dem 17.11. präsentiert Dr. Carsten Lekutat donnerstags um 21 Uhr in einem 45-minütigen "Hauptsache Gesund extra" außergewöhnliche Menschen, die die Medizinlandschaft hierzulande geprägt haben - gestern und heute. 1. Folge: Die erste Folge gibt Antwort auf die Frage: Kommen "Schwester Agnes" und die Polikliniken zurück? Gabriela Mimietz aus dem Spreewald war schon vor der Wende Gemeindeschwester - und ist es heute wieder. Wie sieht ihr Arbeitsalltag heute aus, wie hat er sich in den vergangenen Jahren verändert? In Erfurt hat Dr. Volker Kielstein das Modell der Ost-Poliklinik wieder aufleben lassen. Sein Motto: Alles unter einem Dach - und seine festangestellten Ärzte dürfen sich ausschließlich um ihre Patienten kümmern, nicht um Papierkram und Technik. Mit im Team: die 82-jährige Dr. Ilka Ledermann. Sie denkt noch lange nicht ans Aufhören. Dafür würde aber ein 65-jähriger Landarzt aus Kitzen bei Leipzig gern in Rente gehen. Doch er findet keinen Nachfolger. Die aktuelle Reihe "Hauptsache Gesund extra" blickt in jeder Folge zunächst zurück auf das Gesundheitssystem der DDR. Was war früher gut? Was hat überdauert? Im Mittelpunkt stehen jeweils herausragende Leistungen von Professoren, Ärzten, Schwestern und Pflegern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carsten Lekutat Originaltitel: Hauptsache gesund extra