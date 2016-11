MDR 20:15 bis 21:00 Ratgeber Voss & Team Bestatter im Test: Oma-Reporterin stellt Branche auf den Prüfstand / Unfallserie in Westthüringen: Hilfe für genervte Anwohner / Ärger im Kurpark: Schlechte Wege bremsen Besucher in Bad Düben aus D 2016 2016-11-17 01:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Das kann doch nicht wahr sein!". Dieser Ausruf macht Enttäuschung und Empörung Luft. Er ruft nach ausgleichender Gerechtigkeit. Die Sendung widmet sich Themen mit genau diesem Aufreger-Potenzial: menschlichen Schicksalen, Behördenwillkür, Steuerverschwendung und Kunden-Täuschungen und greift ein, wenn die Interessen von Verbrauchern, Arbeitnehmern, Mietern oder Patienten bedroht sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sven Voss Originaltitel: Voss & Team