MDR 12:30 bis 14:00 Liebesfilm Weihnachten im September D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Es ist September, und wie jedes Jahr um diese Zeit bereitet Christa Seeliger, Chef-Sekretärin der Hamburger Schokoladenfabrik Hansecker, mit viel Liebe und Engagement die Weihnachtsfeier der Firma vor. Die Schokoladenfabrik feiert seit jeher bereits im September Weihnachten, weil danach die arbeitsreichste Produktionsphase des Jahres beginnt. Der große Christbaum fürs Foyer ist schon bestellt, als Harald Hansecker, der charmante junge Leiter der Fabrik, die Feier unvermittelt absagt und Christa mit einer ganz anderen Aufgabe betraut: Der Chef hat einen Termin bei der Frankfurter Firma N&G - angeblich um sie für Investitionen zu gewinnen - und die Vorbereitung seiner Präsentationsmappe überlässt er vertrauensvoll seiner unermüdlichen Sekretärin. Christa stürzt sich geschmeichelt in die Arbeit, denn sie verehrt heimlich ihren Chef. Umso entsetzter ist sie, als sie nach Hanseckers Abreise entdeckt, dass sie ihm den Schlüssel zu seinem Aktenkoffer nicht mitgegeben hat. Sie reist ihm spontan nach und rettet ihn so in buchstäblich letzter Sekunde vor einer Blamage. Als Hansecker sie dafür zum Dank in ein schickes Restaurant einlädt und die beiden sich im Laufe des Abends näherkommen, geht für Christa ein Traum in Erfüllung. Obwohl er nach ihrer Rückkehr in die Firma darauf besteht, dass sie ihre Beziehung geheim halten, schwebt Christa wie auf Wolken. Für sie steht fest: Harald Hansecker ist ihre große Liebe. Gerüchte über einen angeblich geplanten Verkauf der Fabrik, die plötzlich in der Firma kursieren, bringen Christa jedoch in einen Loyalitätskonflikt. Die Kollegen werden zunehmend unruhig, da sie um ihre Arbeitsplätze fürchten. Hansecker versichert seiner besorgten Sekretärin hingegen, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Da sie ihrem Liebsten voll und ganz vertraut, gelingt es Christa dann auch, die Belegschaft zu besänftigen, selbst als sie entdeckt, dass er in Abwesenheit des Buchhalters heimlich die Bilanzen der Firma frisiert, ist er für sie über jeden Verdacht erhaben. Buchhalter Niko Laiken hat dagegen einen realistischeren Blick auf die Menschen und die Dinge. Er fühlt sich zu der herzensguten Christa hingezogen und durchschaut, dass sein Chef insgeheim tatsächlich den Verkauf der Fabrik betreibt. Geduldig wartet Niko auf eine Gelegenheit, Christa die Augen über Hanseckers wahre Absichten zu öffnen. Es dauert jedoch lange, bis Christa Zweifel an ihrer großen Liebe zulassen kann. Und so kommt es, dass Hansecker sich seinem Traum von einer Weltumseglung als reicher Privatier bereits zum Greifen nah wähnt, als seine betrogene Geliebte ihn mit eigenen unternehmerischen Plänen übertrumpft - und ihren Kollegen auf diese Weise doch noch ein schönes Weihnachtsfest im September beschert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saskia Vester (Christa Seeliger) Udo Wachtveitl (Harald Hansecker) Jan-Gregor Kremp (Niko Laiken) Rainer Piwek (Guido) Peter Jordan (Eddie) Ulrike Grote (Gundula Meier) Julia Bähre (Anne) Originaltitel: Weihnachten im September Regie: Hajo Gies Drehbuch: Thomas Oliver Walendy Kamera: Klaus Brix Musik: Günther Illi Altersempfehlung: ab 6