RTL Passion 18:00 bis 18:45 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Hades und die Seelen der Verstorbenen USA 2015 2016-11-19 Emma und ihre Freunde sind in der Unterwelt. Sie wollen Hook zurückzuholen, der die einzige Chance zur Rettung aller vor der Dunkelheit in seinem Tod gesehen hatte. In der Unterwelt begegnen sie vielen alten Bekannten, die das Reich der Lebenden bereits verlassen haben: darunter auch Reginas Mutter Cora, die von ihr verlangt, für das Wohl ihres Vaters sofort nach Storybrooke zurückzukehren. Im Märchenland versucht die böse Königin indessen weiter, an das Herz von Snow White zu gelangen. Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Adam Horowitz, Edward Kitsis Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12