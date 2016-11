RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-11-19 08:05 Merken Katja hat Skrupel, Isabelles Sponsorenverträge zu übernehmen. Und auch auf dem Eis läuft es nicht gut. Die Trennung von Ben und die Gefühle für ihn, gehen ihr noch sehr nahe. Doch als Ben sich ihr gegenüber erneut mies verhält, wandelt sich Katjas Trauer in Wut um. Sowohl Franziska als auch Florian haben sich ihr erstes Mal anders vorgestellt. Doch sie lügen sich gegenseitig vor, dass das erste Mal alle ihre Erwartungen übertroffen zu haben. In Wirklichkeit jedoch ziehen es beide insgeheim vor, sich vorerst aus dem Weg zu gehen. Claudias Plan, Isabelles Sponsorenverträge an Katja abzugeben, geht auf. Als Ben aufgebracht Isabelle darüber aufklärt, nutzt Isabelle Bens Enttäuschung, um sich selbst in ein gutes Licht zu rücken. Sie überlässt Katja scheinbar gelassen die Verträge und auch Claudia ist zufrieden, dass sie ihr Ziel erreicht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Christoph Brehmer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

