RTL Passion 00:40 bis 01:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Quartett im Bett D 2004 2016-11-18 06:25 Sascha beobachtet voller Eifersucht, wie Kerstin und der neue Schließer David sich küssen. Um die Affäre zwischen den beiden zu boykottieren, "enttarnt" sie Kerstin als ihre Verflossene. Dumm nur, dass Kerstin wenig später überraschend als wichtige Zeugin in einem Verfahren gegen Sascha aussagen muss. Wird Kerstin ihrer einstigen Liebe Sascha nun alles heimzahlen? Walter ahnt nicht, dass Ines sie umbringen will. Sie hält Ines ganz im Gegenteil für ihre Retterin und verliebt sich immer mehr in sie. Ines, die Walters Gefühle nicht kalt lassen, gerät in Gewissensnöte. Ilse findet Gefallen an der Arbeit für die Knastzeitung. Sie glaubt, in Andrea eine ebenfalls begeisterte Redaktionsassistentin gefunden zu haben - doch in Wahrheit verfolgt Andrea eigene Pläne... Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Norbert Skrovanek Drehbuch: Petra Bodenbach, Uschi Hofmann, Birgit Gruber, Christa Reeh Musik: Karim Sebastian Elias