RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien Saving Hope Der Sinn des Lebens CDN 2013 2016-11-17 23:05 Alex befindet sich in einer Krise: Sie weiß nicht, wie sie sich als Ärztin spezialisieren soll. Erst der Ehemann einer lebensgefährlich verletzten Patientin öffnet ihr die Augen. Charlie trifft in der Zwischenwelt den Geist eines bewusstlosen Patienten, der ihm ein Geheimnis anvertraut. Charlie überzeugt den Patienten, seinen Angehörigen reinen Wein einzuschenken, merkt dabei aber, dass auch er etwas vor Alex verheimlicht... Bildergalerie Schauspieler: Erica Durance (Dr. Alex Reid) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Gavin Murphy) Benjamin Ayres (Dr. Zachary Miller) K.C. Collins (Dr. Tom Reycraft) Originaltitel: Saving Hope Regie: John Fawcett Drehbuch: Waneta Storms Kamera: David Perrault Musik: Gary Koftinoff