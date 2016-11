RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-17 22:40 Merken Nach Vanessas Alptraum, versuchen Christoph und sie die negativen Gedanken beiseite zu schieben und sich etwas abzulenken. Dank einer Verwechslung, die dafür sorgt, dass Christoph und Vanessa sich gegenseitig necken, schaffen es die beiden tatsächlich, ihre Sorgen für einen Moment zu vergessen. Genau in diesem Moment merken sie, dass mit Henry etwas nicht stimmt. Simone lässt sich darauf ein, als Vincent sie bittet, ihn zu einer Veranstaltung zu begleiten. Jenny redet ihr jedoch ein schlechtes Gewissen gegenüber Richard ein und so entschließt sich Simone, die Verabredung wieder abzusagen. Als Vincent dennoch vor ihrer Tür steht, entwickelt sich erneut ein schöner Abend, der jedoch eine unerwartete Wendung nimmt... Als Iva von ihrem Festival zurückkommt, findet sie eine niedergeschlagene Marie vor, die ihr berichtet, dass ihr aufregendes Sex-Video-Abenteuer katastrophal ausging. Iva beschließt, ihre geknickte Freundin von ihren düsteren Gedanken abzulenken - mit allen möglichen Mitteln. Doch dass sie am Ende des Abends gemeinsam mit Michelle an einem Tisch sitzen würden, hätten wohl weder Marie, noch Iva gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt