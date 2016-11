RTL Passion 12:35 bis 13:05 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-11-18 06:00 Merken Svenja gibt vor, sich bei einem Deutschkurs angemeldet zu haben. Erleichtert, dass Ute und Till nicht misstrauisch geworden sind, bietet sie ihnen ihre Hilfe bei den Vorbereitungen zu Wolfgangs Geburtstag an. Doch als alle zur Feier ins Schiller gehen, bleibt Svenja zu Hause und widmet sich den geheimnisvollen Unterlagen, die ihr der Unbekannte im Park gegeben hat... Wolfgang feiert seinen Geburtstag, während Karin ihn in der Konditorei vertritt und darauf wartet, dass Wolfgang ihr den Konditoreischlüssel bringt. Doch Wolfgang vergisst dies im Geburtstagstrubel. Als Karin daraufhin ins Schiller kommt und ihn beim Tanzen mit Irene beobachtet, macht sie eine verwirrende Feststellung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics