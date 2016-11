kabel eins 22:20 bis 00:30 Actionfilm Pandorum GB, D 2009 2016-11-17 02:25 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dennis Quaid und Ben Foster auf einer lebensgefährlichen Reise in eine ungewisse Zukunft: Die Astronauten Bower und Payton erwachen in einem Raumschiff namens "Elysium" aus dem Kälteschlaf; sie haben keinerlei Orientierung. Beim Versuch, sich Zugang zur Zentrale des Raumschiffs zu verschaffen, geraten die beiden immer weiter in dessen Inneres. Dabei müssen sie bald feststellen, dass neben etlichen Menschenleichen auch noch andere, extrem aggressive Kreaturen mit an Bord sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Payton) Ben Foster (Bower) Cam Gigandet (Gallo) Antje Traue (Nadia) Cung Le (Manh) Eddie Rouse (Leland) Norman Reedus (Shepard) Originaltitel: Pandorum Regie: Christian Alvart Drehbuch: Travis Milloy Kamera: Wedigo von Schultzendorff Musik: Michl Britsch Altersempfehlung: ab 16