kabel eins 20:15 bis 22:20 Komödie Per Anhalter durch die Galaxis GB, USA 2005 2016-11-17 00:30 Dolby Digital HDTV Kultiges Weltraum-Abenteuer mit Martin Freeman: Das Leben von Durchschnittsbürger Arthur Dent steht Kopf, als sein Haus vor seinen Augen plattgewalzt wird und der Menschheit mitgeteilt wird, dass die Erde zerstört werden muss, um einer Hyperraum-Expressroute für einen außerirdischen Wahnsinnigen Platz zu machen. Arthur und sein Freund Ford Prefect retten sich in ein vorbeifliegendes Raumschiff, das sie als Anhalter von der explodierenden Erde mitnimmt ... Schauspieler: Martin Freeman (Arthur Dent) Sam Rockwell (Zaphod Beeblebrox) Mos Def (Ford Prefect) Zooey Deschanel (Trish McMillan / Trillian) Bill Nighy (Slartibartfast) John Malkovich (Humma Kavula) Anna Chancellor (Questular Rontok) Originaltitel: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Regie: Garth Jennings Drehbuch: Douglas Adams, Karey Kirkpatrick Kamera: Igor Jadue-Lillo Musik: Joby Talbot Altersempfehlung: ab 6