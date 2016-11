kabel eins 09:30 bis 10:25 Krimiserie The Mentalist Lügen und Kerzen USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Leiche von Henry Dahl, dessen Kopf von Schüssen zerfetzt ist, gibt dem CBI Rätsel auf. Er war kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, in dem er eine lebenslängliche Haftstrafe wegen Mordes absaß. Ein erneuter DNA-Test hatte nun seine Unschuld bewiesen. Patrick Jane wird vor der Wohnung des Ermordeten von der ehemaligen Staatsanwältin Karen Cross interviewt, die eine Fernsehshow moderiert, in der sie Straftaten neu aufrollt und zu einem eigenen, strengen Urteil gelangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Antal Kalik (Henry Dahl) Missi Pyle (Karen Cross) Originaltitel: The Mentalist Regie: Charles Beeson Drehbuch: Daniel Cerone Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

