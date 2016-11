SAT.1 Emotions 15:15 bis 15:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 83 D 2005 2016-11-18 09:45 16:9 Merken Lisa zwingt sich, konsequent Abstand zu David zu halten. Stattdessen will sie Hannahs Liebeskummer lindern und schlägt eine ungewöhnliche Strategie vor, den Kummer zu vergessen. Sabrinas Geldsorgen spitzen sich zu. Als sie erfährt, dass Jürgen sich für den Kauf eines Sportwagens interessiert, kommt sie auf eine Idee, wie sie aus ihrem finanziellen Tief wieder herauskommen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Gabrielle Scharnitzky (Sophie von Brahmberg) Laura Osswald (Hannah Refrath) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Petra Clever