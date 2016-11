SAT.1 Emotions 09:20 bis 09:45 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 80 D 2005 16:9 Merken Stolz nimmt Lisa Davids Einladung in die Villa Seidel an, wo sie jedoch mit den internen Zwistigkeiten der Familie konfrontiert wird. Da sie für die Sorgen ihres Chefs ein offenes Ohr hat, glaubt sie sich zumindest mit ihm auf einer Wellenlänge. Doch als ein großes Unglück hereinbricht, ist Lisa allein ... Nachdem der Pakt mit Viktor geschlossen wurde, startet Richard sofort eine Intrige und manipuliert erfolgreich die Presse ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Roman Rossa (Viktor Karski) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann

