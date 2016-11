ZDFinfo 18:00 bis 18:45 Dokumentation Dracula - Die wahre Geschichte der Vampire D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "Terra X" deckt auf, wie der Vampirmythos in die Welt kam, wann die erste "Vampirepidemie" ausbrach und warum Graf Dracula seitdem die Welt eroberte. Die Dokumentation folgt dem Mythos Vampir von seinen Ursprüngen bis heute und zeigt dabei auch auf, wie sich sein Charakter im Laufe der Jahrhunderte wandelte. Seit einiger Zeit teilt sich die Vampirwelt in Gut und Böse. Doch ihr aller Vorbild ist Graf Dracula. Die Spurensuche führt in die kleinen Dörfer Transsilvaniens und in die Steppen der Walachei, wo der Mythos heute noch lebt, sowie auf die grünen Wiesen Irlands. Dabei kommen mögliche Zusammenhänge ans Tageslicht, die bisher so gut wie unbekannt waren. Der filmische Begleiter auf dieser Spurensuche durch Raum und Zeit ist niemand anderer als "Graf Dracula" persönlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dracula - Die wahre Geschichte der Vampire Regie: Heike Schmidt/Jens Monath