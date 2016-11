ZDFinfo 12:15 bis 13:00 Dokumentation Die Bergwacht - Rettungseinsatz am Watzmann D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken In einer der schönsten Gegenden Bayerns, direkt neben dem Königssee im Nationalpark Berchtesgaden, liegt eine berüchtigte Bergwand die legendäre Watzmann-Ostwand. Vollkommen erschöpft steckt eine Seilschaft im oberen Teil der Ostwand fest. Es ist nicht mehr weit zum Gipfel, doch die beiden Bergsteiger kommen nicht mehr voran. Sie haben ihr Können über- und die Länge der Wand unterschätzt der häufigste Grund für Unglücke in der Wand. Bis 2014 starben in der Watzmann-Ostwand 102 Bergsteiger, gut doppelt so viele wie in der bekannteren Eiger-Nordwand. Die beiden Verzweifelten setzen einen Notruf ab. In der Leitstelle der Bergwacht Berchtesgaden wird die Rettungskette in Gang gesetzt. Bei Polizistin Johanna Irlinger, Zimmermann Stefan Aschauer und Rettungssanitäter Stefan Bauhofer klingelt das Telefon. Die drei jungen Bergsteiger sind ausgezeichnete Alpinisten und sie sind als ehrenamtliche Helfer Tag und Nacht bereit, Menschen in Not zu helfen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Bergwacht - Rettungseinsatz am Watzmann