ZDFinfo 06:15 bis 07:00 Reportage Eurofighter im Einsatz - Härtetest für den Himmelsstürmer D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug in Europa. Nur besonders geschulte Piloten dürfen ihn fliegen, wie Manuel Wurdak. Eine Übung stellt ihn vor besondere Herausforderungen. Der ehemalige F-4-Phantom-Pilot hat gerade seine Umschulung auf den Hightech-Jet abgeschlossen. Im Rahmen der Übung muss er nun mehrere anspruchsvolle Missionen bewältigen. Dazu zählt unter anderem das Abfangen von Eindringlingen in den deutschen Luftraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eurofighter im Einsatz - Härtetest für die Himmelsstürmer

