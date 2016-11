kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 18 Erpressung in Las Vegas USA 1977 16:9 HDTV Merken Die schöne junge Frau eines erfolgreichen Werbemanagers fängt eines Tages an, ihrem Mann Geld zu stehlen. Die Engel sollen herausfinden, was die Motive dafür sein könnten. Ihre Ermittlungen führen sie in das schillernde Nachtleben von Las Vegas und auf die Spur eines mächtigen Kasinobesitzers namens Cass Harper. Harper erpresst Frauen, die früher als Prostituierte gearbeitet haben und von reichen Spielern geheiratet wurden, indem er sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Sabrina Duncan) Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Michael Callan (Cass Harper) David Doyle (John Bosley) Brooke Bundy (Elsbeth) Ned Wilson (George Mallin) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: George McCowan Drehbuch: John D.F. Black, Ivan Goff, Ben Roberts Kamera: Donald H. Birnkrant Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12