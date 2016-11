Kabel1 Doku 03:00 bis 03:45 Dokumentation Ross Kemp: Die gefährlichsten Orte der Welt Mittelamerika GB 2015 16:9 HDTV Merken Ross Kemp begibt sich auf eine Route, die von Amnesty International als die gefährlichste der Welt bezeichnet wird. Er startet in San Pedro Sula (Honduras), der gefährlichsten Stadt der Welt, und schließt sich verzweifelten Migranten an, die als blinde Passagiere auf einem Güterzug in die Freiheit reisen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ross Kemp: Extreme World

