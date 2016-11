MTV 22:05 bis 23:00 Dokusoap Geordie Shore GB Merken James und Jay sollen wieder mal auf einer Party kellnern, aber sie weigern sich. Nicht mal eine Drag Queen kann sie überzeugen. Die Mädels kommen aus Leeds zurück, und Vicky findet einen riesigen Blumenstrauß von Dan. Später trifft sie ihn in einem Club, da will er dann aber nicht mit ihr reden. Gary und Ricci kommen zurück ins Haus. Rebecca beeindruckt Jay mit Muschifurzen. Highlight der Sendung: Charlotte und Sophie treten bei einer Open Mike Night in einem Comedy Club auf. Gary und Ricci sollen zwei Stripperinnen bräunen. Gary schlägt vor, später mit den Jungs in den Stripclub zu gehen. Ricci fragt Vicky, ob es okay ist, wenn er mitgeht, da rastet Vicky aus und macht Schluss. Die Jungs gehen ohne ihn in den Stripclub, und die anderen gehen auf die Eröffnungsfeier des neuen Restaurants von Sophies Vater. Nach der Feier verschmutzen die Mädels den Jacuzzi, für den Fall dass die Jungs die Stripperinnen mit nach Hause bringen. Es kommt zum Streit zwischen Jungs und Mädels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 16