Servus TV 03:15 bis 04:05 Dokumentation Die besten Köche der Welt Christian Bau A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Drei Sterne, eine Vision! Christian Bau spielt in der obersten Liga des raffinierten Genusses. Weltoffen, leicht und zeitgemäß nimmt seine Küche die Gäste mit auf eine luxuriöse Reise von Paris bis Tokio. Heuer werden Christian Baus preisgekrönte Kreationen erstmals in ihrer ganzen Fülle in Österreich präsentiert. Im Salzburger Restaurant "Ikarus" wird die Luft brennen, denn die extrem aufwändigen Gerichte werden hier für doppelt so viele Gäste wie im "Victor 's Fine Dining By Christian Bau" serviert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die besten Köche der Welt

