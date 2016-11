Servus TV 23:55 bis 02:10 Musik Ludwig Hirsch in Concert Gottlieb Live A 1993 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor über 200.000 Menschen in Österreich, Deutschland und der Schweiz präsentierte Ludwig Hirsch 1993/94 sein Programm "Gottlieb". Unverwechselbar poetisch besang er dabei seine Geschichten voller Lebenslust, Todtraurigkeit und dem charakteristischen Schuss schwarzen Humor. Auch heute, mehr als 22 Jahre nach Aufzeichnung des Konzertes im Wiener Volkstheater, fesselt und verzaubert die Performance des steirischen Ausnahmekünstlers gleichermaßen. Mit im Repertoire: "Sternderl Schaun", "Gel', Du Magst Mi", "I Lieg Am Ruckn", "Die Omama", "Komm Großer Schwarzer Vogel" u.v.m. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ludwig Hirsch in Concert