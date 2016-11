Servus TV 08:50 bis 09:53 Dokumentation Terra Mater - Wilde Helden Planet der Primaten 2016 2016-11-20 15:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Primaten zeigen höchste Intelligenz, variantenreiche Kommunikation und soziale Problemlösungskompetenz. Wie sonst könnten etwa die Blutbrust-Paviane im äthiopischen Hochland Gruppen bilden, die bis zu 400 Individuen umfassen? Außerdem benutzen Primaten eine Vielzahl von raffinierten Werkzeugen: Brasilianischen Spinnenaffen benutzen Blätter als Schwamm, um an verborgene Wasservorräte zu kommen, Schimpansen halten ein ganzes Arsenal an Hämmern, Sticheln und Mörsern bereit, um jede mechanische Herausforderung meistern zu können. Bei soviel Ähnlichkeit zu uns Menschen ist es kaum verwunderlich, dass sich manche Primaten in unserer Nähe besonders wohlfühlen. Tausende Javaneraffen haben sich etwa in der thailändischen Stadt Lopburi breitgemacht: Sie bestehlen Passanten, bringen den Verkehr zum Erliegen und machen Faxen auf altehrwürdigen Khmer-Tempeln. Doch die menschlichen Bewohner von Lopburi schätzen ihre Mit-Primaten über alles: Einmal im Jahr bauen sie den Affen sogar ein riesiges Büffet auf, um sich bei ihnen zu bedanken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra Mater - Helden der Tierwelt

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 246 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:13

Seit 98 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 46 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 41 Min.