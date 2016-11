SAT.1 Gold 00:15 bis 00:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Die kleine Beauty-Queen Die kleine Beauty-Queen D 2013 16:9 Merken Eine Miss Wahl gewinnen - ist das nicht der Traum jedes Mädchens? Nein, oftmals nur der Traum der Mütter. Für Melanie C. wird dieser zum Alptraum. Während eines Wettbewerbs verschwindet ihre achtjährige Tochter spurlos. Eine Mitstreiterin erzählt den Kommissaren vom K 11, dass sich das Mädchen oft mit einem Mann trifft, der ihr immer Geschenke macht. Befindet sich das Mädchen in der Gewalt eines Pädophilen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz