SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Liebling der Frauen Liebling der Frauen D 2003 2016-11-17 23:55 16:9 Ein Architekt wird in seinem Büro überfallen. Der 42-Jährige wird so schwer verletzt, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen muss. Die Kommissare vermuten ein persönliches Motiv. Der verheiratete Mann hatte neben seiner Ehefrau viele Affären parallel am Laufen. Hat eine der Frauen das ungewöhnliche Arrangement nicht mehr ausgehalten? Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz