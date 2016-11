SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein Sheriff in Not USA 1991 2016-11-18 11:35 Merken Sheriff Metzger bekommt Probleme mit dem Botschafter Chandler Hellman, als er dessen Sohn verhaftet. Als dieser nach seiner Freilassung ermordet wird, verschärft sich die Situation für den Sheriff... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Jack Colvin (Botschafter Chandler Hellman) David Lansbury (Bradley "Brad" Hellman) Susan Clark (Meredith Hellman) Robert Ginty (Lt. Avery Powell) Harry Guardino (Haskell Drake) Philip Baker Hall (Len Costner) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12