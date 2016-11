SAT.1 Gold 15:05 bis 16:00 Krimiserie Diagnose: Mord Blutiger Durst USA 1995 Merken Der Verleger Jack wird überredet, bei der Präsentation der begehrtesten Junggesellen mitzumachen. In seinem Hause werden fünf dieser Männer vorgestellt. Wenig später sind zwei davon tot. Die Leichen weisen Bisswunden am Hals und völlige Blutleere im Körper auf. Da niemand ernsthaft an Vampire glaubt, verdächtigt man zunächst die Moderatorin der Show, Moirah Thomas. Als sich Jack an sie heranmacht, erlebt er eine grausige Überraschung. Mark Sloan kann ihn in letzter Minute retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Delores Hall (Delores) Michael Tucci (Norman Briggs) Julie Carmen (Moirah Thomas) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Lee Philips Drehbuch: Michael Gleason Kamera: Patrick E. McGinness Musik: Arthur Kempel Altersempfehlung: ab 6