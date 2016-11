SAT.1 Gold 12:25 bis 12:50 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Roger gehört die Welt USA 1966 Merken Roger entdeckt das Geheimnis von Jeannies Existenz, als er zufällig die Flasche öffnet. Als er erfährt, dass Tony nie von Jeannies Fähigkeiten Gebrauch gemacht hat, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, wundert sich Roger. Mit einem Trick lockt er Jeannie in die Flasche zurück und nimmt sie mit. Wenig später muss sich Tony über seinen Freund und Kollegen sehr wundern, denn dieser erreicht Dinge, die unmöglich schienen. Tony ahnt schon bald, dass Jeannies Zauberkräfte dahinterstecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Gerry Lock (Mädchen) Barton MacLane (Gen. Peterson) Britt Semand (Helga) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: E.W. Swackhamer Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Robert Tobey Musik: Ken Harrison, Richard Wess