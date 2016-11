Sky Cinema Family HD 23:55 bis 01:20 Familienfilm Spy Kids - Mission 3D USA 2003 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spy Kid Juni (Daryl Sabara) wird auf eine heikle Mission geschickt. Er soll in das virtuelle Computerspiel "Game Over" eindringen und verhindern, dass dessen Schöpfer Toymaker (Sylvester Stallone) damit Kinder auf der ganzen Welt manipuliert. Und so ganz nebenbei muss er auch noch seine Schwester Carmen (Alexa Vega) retten, die hilflos im Spiel feststeckt. - Special-Effects-gespickte Computer-Action mit Sylvester Stallone als Bösewicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Gregorio Cortez) Carla Gugino (Ingrid Cortez) Sylvester Stallone (Toymaker) Alexa PenaVega (Carmen Cortez) Daryl Sabara (Juni Cortez) Ricardo Montalban (Großvater) Holland Taylor (Großmutter) Originaltitel: Spy Kids 3-D: Game Over Regie: Robert Rodriguez Drehbuch: Robert Rodriguez Kamera: Robert Rodriguez Musik: Rebecca Rodriguez, Robert Rodriguez Altersempfehlung: ab 6