KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Die Auszeichnung / Sommerferien GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Die Auszeichnung: Einmal jährlich werden im Rathaus die Kinder aus Kinderheimen dafür ausgezeichnet, dass sie etwas Besonderes können. Normalerweise schreibt Mike für die Kinder von Elm Tree House diese Beurteilung, aber dieses Jahr hat es Tracy übernommen. Bei jedem Kind fällt ihr was Besonderes ein, nur nicht bei Johnny. Johnny ist gekränkt und sucht Trost bei Elektra. Inzwischen ist Sapphire angekommen und erfährt, dass sie keine Auszeichnung erhalten soll, weil sie nicht mehr im Kinderheim wohnt. Wütend geht sie wieder, zusammen mit Johnny und Elektra. In Sapphires Wohnhaus stolpert Johnny in die Nachbarwohnung, die übervoll mit Diebesgut ist. Plötzlich wird Johnny von den beiden Bewohnern überrascht. Sie zwingen ihn, beim nächsten Raubzug mitzumachen, sonst würden sie Sapphire und Elektra etwas antun. Um sie zu schützen, willigt Johnny ein und wird prompt vom Ladenbesitzer erwischt... Sommerferien: Die Kinder von Elm Tree House machen Ferien auf dem Bauernhof. Aber als Tee versehentlich das Gatter offen stehen lässt und alle Schafe ins Haus des Farmers laufen, wirft der Farmer seine Feriengäste raus. Alle sind wütend auf Tee, weil sie jetzt in Elm Tree House ihre Ferien verbringen müssen. Lily beschließt, gemeinsam mit Carmen heimlich zu ihrem Vater nach Wales zu fahren, der dort gerade zeltet. Tee will sie davon abhalten, aber da fährt der Bus bereits ab. Mitten im Nirgendwo steigen die drei Mädchen aus. Inzwischen hat Tracy bemerkt, dass die Mädchen fehlen und macht sich gemeinsam mit Mike, Johnny und Frank auf die Suche nach ihnen. Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman, Michael Davis Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner Musik: Joby Talbot