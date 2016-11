KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Der kleine Drache Kokosnuss Der Hornochse / Ein perfekter Ort D 2015 2016-11-18 10:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Hornochse: Großer Tag für Oskar: er darf zum ersten Mal beim jährlichen Viehtrieb der Fressdrachen mitmachen. Kokosnuss und Matilda passen solange auf Oskars Kälbchen Steaky auf, aber Steaky reißt aus. Während Kokosnuss und Matilda fieberhaft nach Steaky suchen, hat auch Oskar Sorgen. Er verliert die ihm anvertrauten Ochsen aus den Augen. Wehe der Chef erfährt davon. Dann ist der Teufel los und die Familienehre dahin. Da taucht zum Glück Steaky auf. Ein perfekter Ort: Stolz zeigt Matilda Kokosnuss und Oskar den Ort, wo ihre empfindliche Stachelschwein-Orchidee gedeiht. Ausgerechnet an diesem Ort will auch der Chef seinen kostbaren Stinkekäse reifen lassen. Matilda und Chef geraten in einen erbitterten Streit. Keiner will den Platz aufgeben. Und plötzlich, keiner hat's bemerkt, ist der große Käselaib verschwunden. Wer kann der Dieb sein? Wenn es um übel stinkende Sachen geht, kennt Kokosnuss einen echten Spezialisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Drache Kokosnuss Regie: Elena Miroglio, Hubert Weiland Drehbuch: Verena Bird, Emma Collins, Richard Brookes, Jonathan Evans, Jimmy Hibbert, Anna Knigge, Mark Slater