KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Roary, der Rennwagen Flitz, der Streckenposten / Einsatz für Hubsi GB 2007-2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Flitz, der Streckenposten: Flitz hat sich mal wieder daneben benommen und Herr Dampfarelli will ihn fortschicken von der Silbertal Rennstrecke. Doch Chris überredet ihn, Flitz noch eine Chance als Streckenposten zu geben. Diesmal muss er sich unbedingt bewähren, sonst heißt es für ihn Koffer packen. Einsatz für Hubsi: Hubsi möchte so gerne auch ein Rennwagen sein und auf der Strecke mitfahren. Roary schlägt deshalb vor, dass er in der Luft an dem Rennen teilnehmen soll. Hubsi fliegt das Rennen mit, doch Maxi ist davon nicht begeistert. Er glaubt, dass Hubsi schummelt und Hubsi zieht traurig ab. Als Maxi aber wenig später an einem Abgrund hängt, ist Hubsi der einzige, der ihn retten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Roary the Racing Car Regie: Tim Harper Drehbuch: Dave Ingham, Wayne Jackman, Dave Jenkins, Diane Redmond, Dan Wi

