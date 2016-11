KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will gewinnen / Ich will Hausmädchen sein GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ich will gewinnen: Die kleine Prinzessin spielt mit Schlamper Ball, aber der Hund beißt in seinem Eifer den Ball kaputt. Während der König den Ball reparieren will, gewinnt die Prinzessin beim Brettspiel gegen die Königin. Um diesen Triumph weiter auszukosten, müssen alle Erwachsenen gegen sie verlieren. Alle bis auf den König. Der zeigt ihr, dass man beim Spielen auch mit Anstand verlieren können muss. Ich will Hausmädchen sein: Die kleine Prinzessin will heute mal alle bedienen, weil das Hausmädchen seinen freien Tag hat. Sie räumt ihr Zimmer, den Sandkasten und Vaters Schreibtisch auf. Sie macht das Bett und vergisst den Hund darin. Dann lässt sie Badewasser ein, um Hund und Katze zu baden. Während sie die Katze sucht, läuft die Badewanne über. Als das Hausmädchen heim kommt, läuft das Wasser bereits die Treppen hinab bis zur Haustür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing

