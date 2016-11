Phoenix 00:00 bis 00:45 Diskussion Phoenix-Runde Die da oben, wir da unten? Politik am Bürger vorbei? D 2016 Live TV Merken Machen Sie mit bei unserer interaktiven /phoenixrunde live aus Berlin. Über die Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter, sowie per Mail werden Ihre Fragen und Kommentare in die Livesendung mit unseren drei Gästen fließen. Überall sind Populisten auf dem Vormarsch, die etablierten Parteien verlieren an Rückhalt in der Bevölkerung. In der /phoenixrunde geht es daher um die Fragen: Warum haben die Populisten so viel Erfolg? Wie stabil ist die repräsentative Demokratie in Deutschland? Wie kann man dem radikalen Trend entgegenwirken? Diskutieren Sie mit! Die Hashtags sind: /phoenixrunde und /Populismus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anke Plättner Gäste: Gäste: Ulrich Reitz (" Focus"), Franziska Giffey (Bezirksbürgermeisterin Neukölln) Originaltitel: phoenix Runde