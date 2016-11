ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Wie Stress unsere Kinder krank macht D 2016 2016-11-18 11:00 16:9 Merken "Wenn wir so weitermachen, wird es immer mehr Kinder mit Burnout geben", sagt der Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort. An der Uniklinik Hamburg-Eppendorf behandelt er junge Menschen, die dem täglichen Stress aus Schule, Hausaufgaben, anspruchsvollen Hobbys oder Leistungssport nicht mehr gewachsen sind. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation fühlen sich 20 bis 30 Prozent der deutschen Kinder zwischen 11 und 17 Jahren überfordert und erschöpft. Schuld daran sei der enorme Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, glaubt Prof. Schulte-Markwort. Es müssen mehr Freiräume geschaffen werden. "Kinder müssen vom geplanten Lebenskonzept abweichen dürfen - ohne Angst vor den Konsequenzen", fordert er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort (Uniklinik Hamburg-Eppendorf) Originaltitel: Planet Wissen