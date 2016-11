ARD alpha 09:30 bis 10:00 Magazin alpha-Campus Auditorium Religion und Gesellschaft: Immanente Religion - transzendente Technologie? D 2016 2016-11-19 15:30 16:9 Live TV Merken Schaffen es Technik und Religion als Kulturtechnologien sinnstiftend zu sein, um die Entgrenzung des Einzelnen zu überwinden? Die Wissenschaftssoziologin Sabine Massen von der Technischen Universität München sucht nach Antworten auf Fragen, die das Leben in technisierten Gesellschaften betreffen. Prof. Dr. Sabine Massen ist Inhaberin des Friedrich Schiedel-Stiftungslehrstuhls für Wissenschaftssoziologie an der Technischen Universität München und Direktorin des Munich Center for Technology in Society (MTCS). Sie ist außerdem Mitglied des Zukunftrats der Bayerischen Wirtschaft sowie der Akademie für Technikwissenschaften Acatec. Ihr Forschungsinteresse richtet sich auf Fragen, die das Leben in der technisierten Gesellschaft betreffen, u.a. in den Bereichen Neurotechnologie, soziale Robotik und Digitalisierung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Campus AUDITORIUM

