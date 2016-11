ARD alpha 06:30 bis 07:00 Bildungsprogramm Mädchenarrest D 2007 16:9 Live TV Merken Die Mädchen in der Jugendarrestanstalt Wetter bei Hagen sind zu jung sind für das Gefängnis und werden trotzdem schon mit Härte und Haft bestraft. Die Jüngsten hier sind 14, sie kommen häufig aus armen Familien, haben keine gute Ausbildung. Viele von ihnen sind Gewalt gewohnt. Ob wegen Diebstahl, Körperverletzung oder Schule schwänzen: In Wetter hat sich die Zahl der Einlieferungen in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die Zellen sind voll, denn Arrest ist kostengünstig: keine Begleitung auf Dauer, nach wenigen Wochen vorbei. Wegschließen und auf den Schockeffekt hoffen, das fordern die Hardliner der Republik für diese Mädchen. Doch was passiert mit ihnen während der Haft? Die Mädchen in der Jugendarrestanstalt Wetter bei Hagen sind zu jung sind für das Gefängnis und werden trotzdem schon mit Härte und Haft bestraft. Die Jüngsten hier sind 14, sie kommen häufig aus armen Familien, haben keine gute Ausbildung. Viele von ihnen sind Gewalt gewohnt. Ob wegen Diebstahl, Körperverletzung oder Schule schwänzen: In Wetter hat sich die Zahl der Einlieferungen in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die Zellen sind voll, denn Arrest ist kostengünstig: keine Begleitung auf Dauer, nach wenigen Wochen vorbei. Wegschließen und auf den Schockeffekt hoffen, das fordern die Hardliner der Republik für diese Mädchen. Doch was passiert mit ihnen während der Haft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mädchenarrest

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 306 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 66 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 66 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 66 Min.