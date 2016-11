3sat 00:25 bis 01:10 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Imam-Ausbildung: Muss der Islam eingeschweizert werden? / Schweizer Armeestiefel: Genäht für zwei Franken Stundenlohn / Notfall am Anschlag: Spitäler wollen weniger Patienten CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Imam-Ausbildung: Muss der Islam eingeschweizert werden?: Gegen 200 Imame predigen in Schweizer Moscheen. Ausgebildet sind sie in Ländern wie der Türkei, Saudi-Arabien oder Ägypten. Können sie so hiesige Werte in ihre Predigten integrieren? Wollen sie das? Jacqueline Fehr, Zürcher SP-Regierungsrätin, fordert die Anerkennung islamischer Glaubensgemeinschaften in der Schweiz. - Sandro Brotz fragt an der Theke: Gehört der Islam zur Schweiz? Schweizer Armeestiefel: Genäht für zwei Franken Stundenlohn: Zwei Franken Stundenlohn: So wenig erhalten Arbeiterinnen in Rumänien für das Herstellen der neuen Kampfstiefel der Schweizer Armee. Und: Die Frauen wagen es nicht, offen über ihren Hungerlohn zu sprechen. Die "Rundschau" war vor Ort und fragt: Kann sich die Schweiz tatsächlich keinen anständigen Stundenlohn leisten? Notfall am Anschlag: Spitäler wollen weniger Patienten: Abertausende gehen wegen Bagatellen ins Spital. Die Notaufnahmen sind überlastet, viele Spitäler haben als Massnahme Sprechzimmer für Bagatellfälle eingerichtet. Nur: Damit wurde das Angebot ausgeweitet - jetzt kommen noch mehr Patientinnen und Patienten. Die Reportage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandro Brotz Originaltitel: Rundschau