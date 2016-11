3sat 22:25 bis 23:59 Komödie Wenn wir zusammen sind F 2008 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von Frauen haben Mathias und Antoine nach gescheiterten Ehen die Nase gestrichen voll. Da sich ihre Kinder gut verstehen, wollen sie sich zu einer Patchwork-Familie zusammenzutun. Gesagt, getan: Der Pariser Buchhändler Mathias übersiedelt nach London, wo Architekt Antoine zwei nebeneinanderstehende Reihenhäuser im französischen Viertel besitzt. "Frog Alley" - Frosch-Allee - nennen die Engländer die Gegend. Die spontan ins Leben gerufene Wohngemeinschaft der Enttäuschten gibt sich ein strenges, schriftlich fixiertes Regelwerk: Man ist vor ein Uhr nachts zu Hause, es gibt keine Babysitter und erst recht keine Frauen! Lange halten die guten Vorsätze aber nicht an, denn Mathias verliebt sich in die zauberhafte Journalistin Audrey, woraufhin der Haussegen schief hängt. Als Antoine dann noch klar wird, dass das Glück in Gestalt der patenten Floristin Sophie ihm tagtäglich über den Weg läuft, droht das Wohnexperiment zu scheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Lindon (Mathias) Pascal Elbé (Antoine) Virginie Ledoyen (Audrey) Florence Foresti (Sophie) Bernadette Lafont (Yvonne) Mar Sodupe (Valentine) Mathias Mlekuz (MacEnzie) Originaltitel: London mon amour Regie: Lorraine Lévy Drehbuch: Lorraine Lévy, Marc Levy, Philippe Guez Kamera: Emmanuel Soyer Musik: Sebastien Chauchois