3sat 12:30 bis 13:00 Magazin ECO Das Wirtschaftsmagazin Skimarkt - das hart umkämpfte Mietgeschäft / Mibelle - der Sprung von Buchs nach Indien / Italiens Wirtschaft - Abstieg auf Raten (Europa-Serie 3) CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Skimarkt - das hart umkämpfte Mietgeschäft: Jeder zweite Skifahrer, jede zweite Skifahrerin in der Schweiz kauft nicht Skis, sondern mietet sie. Das Mietgeschäft wurde bisher von Sporthändlern wie Intersport, Sportxx und Athleticum dominiert. Doch nun treten Onlinehändler auf den Markt. Mit billigen Preisen attackieren sie die etablierten Skishops und schneiden sich eine ordentliche Scheibe vom Geschäft ab. Mibelle - der Sprung von Buchs nach Indien: In Indien wächst eine breite Mittelklasse heran - und diese kann sich etwas Luxus leisten. Der Chef der Migros-Tochter Mibelle, Luigi Pedrocchi, glaubt an den Markt. Mit der Future Group hat er einen optimalen Partner gefunden. Das Unternehmen ist der grösste indische Detailhändler. So finden Produkte, die im aargauischen Buchs produziert werden, den Weg nach Mumbai. Italiens Wirtschaft - Abstieg auf Raten (Europa-Serie Teil 3): Im Gegensatz zu Irland und Portugal musste Italien nie formal Finanzhilfe in Brüssel beantragen. Und doch steht gerade Italien heute schlechter da als andere Euro-Krisenstaaten. Die Steuerbelastung ist hoch, das Bankensystem noch immer nicht stabil, und der Industrie fehlt eine solide Finanzierung. Die wirtschaftliche Bedeutung von Italien nimmt ab - dem Land fehlt eine Perspektive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reto Lipp Originaltitel: ECO