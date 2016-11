Disney Channel 20:15 bis 22:45 Tragikomödie Grüne Tomaten USA 1991 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für 2 Oscars® Nominiert für 2 Golden Globes Bei einem Krankenhausbesuch trifft die übergewichtige und frustrierte Hausfrau Evelyn auf die schrullige, lebenslustige Ninny. Die Begegnung mit der alten Dame verändert Evelyns Leben, was auch ihr Mann zu spüren bekommt. Auslöser dieser Entwicklung ist Ninnys spannende Geschichte einer unglaublichen Frauenfreundschaft in den 30er Jahren: In den Südstaaten eröffnen Idgie und Ruth gemeinsam das "Whistle Stop Café", in dem Schwarze wie Weiße bedient werden. Das ruft den Ku-Klux-Klan und besonders Ruths gewalttätigen Ex-Ehemann Frank auf den Plan. Doch die Frauen wissen sich zu wehren. Der heiter-melancholische Erfolgsfilm von Regisseur Jon Avnet mit den wunderbaren Schauspielerinnen Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson und Mary-Louise Parker ist ein Meisterwerk über Freundschaft und Vertrauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathy Bates (Evelyn Couch) Jessica Tandy (Ninny Threadgoode) Mary-Louise Parker (Ruth Jamison) Mary Stuart Masterson (Idgie Threadgoode) Cicely Tyson (Sipsey) Chris O'Donnell (Buddy Threadgoode) Stan Shaw (Big George) Originaltitel: Fried Green Tomatoes Regie: Jon Avnet Drehbuch: Fannie Flagg, Carol Sobieski Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6