Disney Channel 18:35 bis 18:50 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Folge: 1 Wir und der Dieb USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Nachdem die Bären ein wenig Basketball gespielt haben, wollen sie am Spielfeldrand ihre Sachen holen. Leider müssen sie feststellen, dass ihnen alles gestohlen wurde! Die Bären rasen durch die Stadt, um ihre Sachen wiederzufinden, und erleben dabei jede Menge Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears Regie: Manny Hernandez Drehbuch: Daniel Chong Musik: Brad Joseph Breeck Altersempfehlung: ab 6