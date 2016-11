Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Käpt'n Hooks Lagune / U-Boot Bucky USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Hook will endlich mal wieder Spaß haben - weit weg von Jake und seinen Piraten-Freunden! Also macht er sich zu einer schönen Wasserstelle auf. Als er jedoch entdeckt, dass die Kinder sich auch dort aufhalten, möchte er seine eigene Lagune... (b) Als Marina feststellt, dass die Pink Pearl der Unterwasser-Stadt der Meerjungfrauen kein Licht mehr gibt, kommen Jake und seine Freunde zu Hilfe - zusammen mit Bucky, der sich in ein U-Boot verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg

