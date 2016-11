Niederlande 1 22:15 bis 23:00 Sonstiges Onzichtbaar Nederland Contact NL 2015 HDTV Merken Gedurende de laatste tweehonderd jaar is Nederland een stuk beter bereisbaarder en bereikbaarder geworden. De meeste mensen kwamen 150 jaar geleden niet veel verder dan het volgende dorp. Door de komst van het spoor en later ook bruggen duurde het niet langer dagen, maar hooguit uren om ons land te bereizen. Bruggen en spoorlijnen hebben Nederland letterlijk verbonden. Met de achterkleinzoon van Jacob van Niftrik wordt dezelfde reis afgelegd die zijn betovergrootvader in 1858 heeft gemaakt. Omdat er in die tijd nog geen bruggen waren, moet hij naast de trein gebruik maken van open karren en roeiboten en bovendien grote afstanden te voet afleggen. Met behulp van oude kaarten, fototransities en animaties wordt de toenmalige wereldreis in eigen land inzichtelijk gemaakt. Daarnaast aandacht voor de manier waarop contact mogelijk wordt gemaakt via communicatiemiddelen. Van de houten seinen van de Chappe, geïntroduceerd door Napoleon, tot het 5G-netwerk dat binnenkort uitgerold wordt. De telefooncel is verdwenen. Net als de autotelefoon die in zijn tijd revolutionair was. De manier van communiceren wordt door de tijd heen steeds sneller en gemakkelijker. De postbodes leggen in de jaren tachtig 30 kilometer op een dag af, met vele contacten en koppen koffie. Nu doet een postbode 194 kilometer op een dag. Een kop koffie is er dan niet meer bij. We kunnen nu heel Nederland bereizen binnen 2,5 uur en staan in contact met de hele wereld. Maar de vraag is of we hierdoor ook meer contact hebben met elkaar. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Onzichtbaar Nederland