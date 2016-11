Spiegel TV Wissen 15:25 bis 16:15 Reportage Die Reportage Drei Kinder, drei Welten - Kindheit in Berlin D 2011 Merken Drei Kinder, drei Welten: Kindheit in Berlin - In der deutschen Hauptstadt sind die Chancen für Kinder so ungleich verteilt wie sonst nirgends. Die sozialen Unterschiede innerhalb der Stadtgrenzen sind riesengroß. Doch was bedeutet es für die betroffenen Kinder, den herausfordernden Alltag in der Großstadt zu meistern? SPIEGELTV WISSEN hat einen Jungen und zwei Mädchen durch ihren Tag begleitet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Reportage