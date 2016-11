NDR 00:40 bis 01:10 Show Nuhr ab 18 - Junge Comedy D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Einer der jungen Künstler stellt in jeder Folge der zweiten Staffel "Nuhr ab 18" in einem kurzen Einspieler "sein Berlin" vor. Der 29-jährige Osan Yaran ist ein waschechter Berliner. Der Sohn türkischer Eltern merkte schon bei seiner Geburt, dass er Menschen zum Lachen bringen kann. Mit einer Riesenpackung Lebensfreude und viel Energie erzählt er Geschichten mitten aus seinem Leben, vom Job, den Schwiegereltern, aus seinem Kiez und auch von den täglichen Herausforderungen seiner Ehe. Probleme gibt es also genug. Gut, wenn man gemeinsam darüber lachen kann. Thomas Schmidt ist schon 30, muss aber noch so manches Mal seinen Ausweis vorzeigen. Aber nicht nur sein Körper vergisst zu altern, auch sein Geist will nicht unbedingt erwachsen werden. Dass er erst seit drei Jahren auf der Comedy-Bühne steht, lässt er durch seine extreme Gelassenheit gänzlich vergessen. Die gebürtige Ukrainerin Lena Liebkind (31) weiß nicht mehr, was sie essen soll. Heutzutage muss es ja mindestens bio sein, bestenfalls aber vegan. Doch darf der Sojaanbau nicht den Lebensraum der wilden Tiere zerstören. Was also ist überhaupt erlaubt? Auf der Bühne und in einem kurzen Einspielfilm setzt sie sich in ihrer ganz eigenen Art mit sich und ihrem Gewissen auseinander. Der Jüngste in der Runde hat schon in der ersten Staffel von "Nuhr ab 18" mit einem unkonventionellen Text begeistert. Seit Kurzem hat der 23-jährige Poetry-Slammer Jan Philipp Zymny Downsizing für sich entdeckt und verzichtet gleich auf beide Vornamen. Jetzt ist er ganz schlicht Zymny. Er hält ein "Referat über die Liebe", was sicher wieder einige seiner überraschenden Gedankengänge entblößen wird. Dieses Mal beweisen die beiden Musiker Jonas und Theo von Onkel Berni, dass sie auch tagsüber und unter freiem Himmel Musik machen können. Mit einem riesigen Mikrofon haben sie den Görlitzer Park besucht und mit allem, was Geräusche macht, ein kurzweiliges, musikalisches Werk geschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Gäste: Gäste: Osan Yaran (Sohn türkischer Eltern), Thomas Schmidt (seit drei Jahren auf der Comedy-Bühne), Lena Liebkind (gebürtige Ukrainerin), Jan Philipp Zymny (Poetry-Slammer), Jonas und Theo von Onkel Berni (Musiker) Originaltitel: Nuhr ab 18 - Junge Comedy