NDR 21:00 bis 21:45 Magazin mareTV Die Bucht von San Francisco - Am goldenen Tor Amerikas D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Gegend rund um die San Francisco Bay ist für den Nebel berüchtigt. "mare TV" begibt sich auf Entdeckungsreise zu den vor allem sonnigen Seiten rund um die weltberühmte Golden Gate Bridge. Im Marine Mammal Hospital ist Frühvisite. Dr. Shawn Johnson ist diensthabender Veterinär im größten Meeressäuger-Krankenhaus der Welt und leitet die Entlassungsuntersuchung bei Seeelefant Crabby. Das Tier soll am nächsten Morgen ausgewildert werden. Für den Seelöwen Abraham, der mit einer Schusswunde eingeliefert wurde, geht der Klinikaufenthalt erst los. Sonografie, Röntgen, EEG. Die Seelöwen von San Francisco sind bei Fischern nicht gerade beliebt. 50 Schwimmer stehen auf der "Alma", einem alten Segelschoner. Sie haben nummerierte Badekappen auf dem Kopf und frieren. Der Startschuss für die Schwimmer fällt, als die "Alma" die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz mitten in der Bucht erreicht. Sie stürzen sich ins Wasser, das Rennen beginnt: Der Escape from Alcatraz Triathlon ist die ultimative Herausforderung für jeden Bewohner der Bucht. Jeder Teilnehmer wird mit einem zünftigen Dinner im Bootshaus belohnt. Mit meditativer Ruhe stellt sich Bill Dan am Strand von Crissy Field einer zentnerschweren Herausforderung. Bill ist Stein-Balancierer. "Du musst gleich wissen, wo der Stein seinen Schwerpunkt hat", sagt er. "Sonst klappt es nicht." Ohne Hilfsmittel stapelt er mehrere Felsbrocken ins Lot. Bill grinst, lässt los und tritt zurück. Der Steinturm steht als würde er die Schwerkraft ignorieren. Gegenüber am anderen Ufer testet Judah Schiller seine neueste Erfindung: das "Schiller Bike", ein Wasserfahrrad. Es ist zehn Knoten schnell, ein Rennrad für die Bucht und für den Kofferraum zusammenklappbar. Judah schwärmt: "Mit dem Wasserbike bist du mobil, quer durch die San Francisco Bay. Kein Stau, kein CO2, kein Lärm." Jim Holmes tuckert mit einem Boot durch die Bucht. Per Radar sucht er den Müll, der massenweise in der Bucht umher schwimmt. Kanister, Nylontampen, Badelatschen. Den gesammelten Plastikmüll stopft Jim in eine Maschine an Bord. "Die macht Stroh zu Gold wie in diesem deutschen Märchen", grinst Bill und heizt die Apparatur auf. Es blubbert und stinkt. Aus Plastikschnipseln wird: Öl. In der Richardson Bay von Sausalito residieren seit den 1960er-Jahren die Aussteiger auf ihren Hausbooten. Gerade herrscht Aufruhr in der Gemeinde. Sie müssen mal wieder an einen anderen Pier umziehen. Und Claus Koestel ist der Einzige, der ein Motorboot hat, um die schwimmenden Häuser zu bewegen. Tochter Saedie hilft mit, wenn Daddy die Hausboote neu sortiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: mareTV Regie: Steffen Schneider