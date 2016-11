NDR 18:15 bis 18:45 Dokumentation Typisch! Der Toten-Fotograf D 2016 2016-11-21 11:40 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der Tod seiner Frau war für Martin Kreuels der Beginn seiner ungewöhnlichen Tätigkeit: Er ist Totenfotograf. Der 47-jährige Witwer macht für die Hinterbliebenen Bilder der Verstorbenen. Ein Foto, das Martin Kreuels Sohn Anton zu Hause von seiner verstorbenen Mutter Heike machte, war der Auslöser: Zunächst half es den vier Kindern, die Situation zu begreifen. Daraufhin beschäftigte sich Martin Kreuels intensiv mit der Totenfotografie. Und schließlich fing er an, selbst Verstorbene abzulichten. Sein Ziel ist es, diese alte Tradition zu bewahren. Vor sieben Jahren ist Heike Kreuels gestorben. Die Zeit der intensiven Trauer will die Familie nun abschließen. Martin Kreuels zieht deshalb mit seinen Kindern aus Münster nach Bunde in Ostfriesland und wagt den Neuanfang. Das Porträt aus der Reihe "Typisch!" begleitet ihn dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Typisch! Regie: Jörg Hinners