Das Gut Hohen Luckow mit seinem barocken Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert ist nicht nur einer der schönsten "Bauernhöfe" in Mecklenburg-Vorpommern: Jochen Walther und seine Frau haben die ehemalige LPG von der Treuhand übernommen und mittlerweile auf über 5.000 Hektar Ackerfläche und Grünland vergrößert und betreiben eine der größten Milchviehanlagen des Landes. Der Familienbetrieb hat dabei viel Geld in Hightech investiert. Das Ziel: artgerechte Tierhaltung, trotz Masse und Hochleistung. Schweinebauer Karsten Dudziak aus Neustrelitz ist einen ganz anderen Weg gegangen. Der Schweinezüchter setzt auf Öko und lässt seine 3.000 Tiere auf 450 Hektar Land ganzjährig im Freiland leben. Massentierhaltung? Ja! Aber, sie verteilt sich. Pferdezüchter Friedhelm Mencke hat schon als junger Mann im volkseigenen Gestüt Ganschow gearbeitet. Nach der Wende schaffte er es, das große Gestüt zu privatisieren und als Familienbetrieb bis heute erfolgreich zu führen. Sein Erfolgsrezept: schonende Ausbildung und eine unterhaltsame Leistungsschau seiner Reit-, Sport- und Gespannpferde. Heute ist das Gestüt Ganschow eines der großen privaten Gestüte im Land und zeigt mit seinen großen Stutenparaden, dass es zum Beispiel mit dem großen Landgestüt Redefin mithalten kann.